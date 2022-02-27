Число жертв COVID-19 в Башкирии приближается к 5,2 тыс. человек

В Башкирии коронавирусом переболели почти 172 тыс. человек

В Башкирии за сутки от коронавируса скончались 20 пациентов. Число жертв инфекции с начала пандемии выросло до 5 192 человек. Об этом 27 февраля сообщил местный оперштаб

В течение минувших 24 часов COVID-19 подтвердился еще у 3 495 жителей. Всего на территории республике зарегистрировано более 218,6 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом почти 172 тыс. человек, 3112 из них выписались по выздоровлению за последние сутки.

Полностью завершили вакцинацию в Башкирии 2,31 млн жителей (для достижения коллективного иммунитета нужно 2,48 млн).