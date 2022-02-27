Житель Башкирии пожаловался Хабирову на подорожавший сахар

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Житель башкирского города Нефтекамска Фанил Фазылов заявил, что сахар за сутки подорожал на 9%. По словам мужчины, 25 февраля 50 килограмм стоили 2 659 рублей, а 26 – уже 2899 рублей. Горожанин оставил обращение с прикрепленными фотографиями под одной из публикаций главы республики в соцсетях.

На обращение местного жителя откликнулся Минторг республики. Представитель ведомства Кэсо Дараселия написал, что вопрос по поводу цен на сахар был принят на рассмотрение. Ответ по существу будет предоставлен только 3 марта.

По последним данным Башстата на 18 февраля, средняя цена за один килограмм сахарного песка в республике составляет 56 рублей. Недельный рост стоимости оценивается в 0,2%.