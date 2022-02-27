Уфа
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 февраля 2022 7:35

Жительница Башкирии после скандала с бывшим мужем набросилась на полицейского

27-летней девушке назначили условный срок
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На суде девушка заявила, что полицейский первый ее ударил

На суде девушка заявила, что полицейский первый ее ударил

Жительница Мишкинского района Башкирии после скандала с бывшим мужем набросилась с кулаками на полицейского. На днях Бирский межрайонный суд вынес 27-летней девушке приговор по уголовному делу о применении насилия против представителя власти.

Все случилось июльской ночью прошлого года. В 1:00 участковому поступило сообщение от мужчины. Последний жаловался, что бывшая жена устроила скандал и нарушает тишину и покой его семьи. Сотрудник прибыл на место, выяснил причины и обстоятельства конфликта, а затем все участники ссоры поехали в больницу – для того чтобы провериться на алкоголь.

– Около 4:40 подсудимая пыталась уйти с приемного покоя, участковый проследовал за ней и потребовал зайти обратно. В этот момент подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно […] нанесла один удар кулаком правой руки в область лица участкового, причинив ему телесное повреждение в виде ушибленной раны верхней губы. – следует из материалов разбирательства.

Подсудимая во время процесса признала вину в преступлении, однако заявила, что сделала она это из-за того, что полицейский первый ее ударил.

Суд признал девушку виновной и приговорил ее полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Осужденная и ее адвокат обжаловали приговор.