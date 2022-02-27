Жительница Башкирии после скандала с бывшим мужем набросилась на полицейского

На суде девушка заявила, что полицейский первый ее ударил

Жительница Мишкинского района Башкирии после скандала с бывшим мужем набросилась с кулаками на полицейского. На днях Бирский межрайонный суд вынес 27-летней девушке приговор по уголовному делу о применении насилия против представителя власти.

Все случилось июльской ночью прошлого года. В 1:00 участковому поступило сообщение от мужчины. Последний жаловался, что бывшая жена устроила скандал и нарушает тишину и покой его семьи. Сотрудник прибыл на место, выяснил причины и обстоятельства конфликта, а затем все участники ссоры поехали в больницу – для того чтобы провериться на алкоголь.

– Около 4:40 подсудимая пыталась уйти с приемного покоя, участковый проследовал за ней и потребовал зайти обратно. В этот момент подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно […] нанесла один удар кулаком правой руки в область лица участкового, причинив ему телесное повреждение в виде ушибленной раны верхней губы. – следует из материалов разбирательства.

Подсудимая во время процесса признала вину в преступлении, однако заявила, что сделала она это из-за того, что полицейский первый ее ударил.

Суд признал девушку виновной и приговорил ее полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Осужденная и ее адвокат обжаловали приговор.