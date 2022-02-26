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Происшествия26 февраля 2022 17:49

В Башкирии сельчанин умудрился ограбить кладбища на 61 тысячу – что он там украл

Мужчину приговорили к обязательным работам и заставили возместить ущерб
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Житель Башкирии ограбил два кладбища

Житель Башкирии ограбил два кладбища

Жителя Башкирия наказали за кражу с территории кладбищ.

Преступник выбрал себе очень странный способ обогащения. Он приметил два кладбища рядом с деревней Шланлыкулево в Буздякском районе республики, и начал выносить оттуда установленный забор. За лето 2021 года он стащил 84 трубы общей стоимостью в 61 тысячу рублей. Часть ворованного он сдал в пункт приема металлолома, а что-то смог продать.

Вскоре о деяниях гражданина узнали полицейские. Мужчину задержали. Он раскаялся, и сразу решил во всем признаться. Представитель потерпевшей стороны пошел на встречу горе-жулику и попросил судью не лишать преступника свободы.

В итоге воришку приговорили к обязательным работам на срок в 180 часов и обязали возместить нанесенный двум кладбищам ущерб.