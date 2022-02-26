Вахтовик из Башкирии избил друга и хотел выкинуть его с 10 этажа

Уроженца Башкирии приговорили к четырем годам колонии за разбой

26-летний вахтовик из Башкирии и его 38-летний приятель отняли деньги у друга, угрожая выкинуть его с 10 этажа.

Странная история произошла в Курской области. Житель Башкирии устроился на заработки на стройку. Там он познакомился со своим 38-летним подельником и 43-летней жертвой. Ночью с 28 на 29 июля 2020 года троица распивала спиртное в одной из столичных квартир. Двое приятелей узнали, что у них собутыльника есть крупная сумма денег, которой он отказывается делиться.

Они сговорились и напали на коллегу. Несчастного избили, а затем вытащили на балкон и стали требовать деньги, угрожая выкинуть его с 10 этажа. Потерпевший отдал им наличные и назвал пин-код карты. Только после этого его оставили в покое.

Чуть позже потерпевший обратился в полицию. Разбойников разыскали и арестовали. Спустя полтора года их осудили. Уроженец Башкирии получил четыре года колонии, а его приятель – пять лет.