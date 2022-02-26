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Общество26 февраля 2022 13:42

Хабиров рассказал, когда в Туймазах заработает новый ковид-госпиталь

Глава республики выехал на место стройки
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Все ковид-госпитали в Башкирии строят в форме цветка курая

Все ковид-госпитали в Башкирии строят в форме цветка курая

Радий Хабиров объявил, что новый ковид-госпиталь в Туймазах начнет работать в середине марта.

Новая инфекционная больница в Туймазах станет уже третьим ковид-госпиталем, который откроют в Башкирии с момента начала распространения коронавируса. Первым стал корпус в Зубово, а вторым больница в Стерлитамаке.

Глава республики в соцсетях заявил, что рабочие уже завершили строительные работы. Открытие больницы запланировано на 4 марта.

- Уже в середине марта сюда поступят первые пациенты. Это абсолютно оборудованный и технически напичканный госпиталь. Он укрепит систему здравоохранения. В случае пандемии будет работать как инфекционный госпиталь, во все остальное время – как обыкновенная хорошая, технологически обустроенная многопрофильная больница, - рассказал глава региона.