Погода в Башкирии на воскресенье, 27 февраля

В Башкирии ожидается снежная погода

В последнее воскресенье зимы жителей Башкирии снег снежная и теплая погода.

Зима в Башкирии подходит к концу – как по календарю, так и по погоде. В этом году она не такой холодной, но достаточно снежной. Примечательно, что осадки ожидаются и в начале весны.

Так, по данным синоптиков Башгидромета, 27 февраля в регионе ожидается мокрый снег и гололед. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от -8 до +3 градусов. Ветер юго-восточный умеренный.

В Уфе будет чуть теплее, чем в среднем по республике. Ночью и днем ожидается температура воздуха от -1 до +1 градуса. Осадков и сильного ветра в столице Башкирии не прогнозируют. Небо над Уфой будет весь день затянуто серыми тучами.