Уфа
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 февраля 2022 11:15

Нетрезвый вахтовик из Башкирии поужинал в Нижневартовске и потерял 108 тысяч

Мужчину обманула официантка
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вахтовик из Башкирии лишился крупной суммы из-за коварства официантки кафе

Вахтовик из Башкирии лишился крупной суммы из-за коварства официантки кафе

58-летний вахтовик из Башкирии потерял 108 тысяч рублей после ужина в кафе.

Наши коллеги из «КП-Югра» сообщают, что в неприятную историю попал нетрезвый мужчина из Башкирии, который не смог самостоятельно заплатить за ужин в кафе. Вахтовик отдал смартфон официантке, чтобы она сама перевела нужную сумму на счет заведения. Девушка отошла от клиента, совершила некие действия и отдала телефон посетителю.

Возвращаясь из кафе в такси, мужчина открыл приложение банка и обнаружил, что с его счета пропали 108 тысяч рублей. Вахтовик попытался разобраться во всем сам и вернулся в кафе, но деньги ему так и не вернули. После этого житель Башкирии решил обратиться в полицию.

Вскоре стражи порядка задержали официантку. Девушка решила признаться, что действительно перевела себе чужие деньги, когда оплачивала счет за ужин. По факту кражи возбудили уголовное дело.