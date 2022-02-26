Нетрезвый вахтовик из Башкирии поужинал в Нижневартовске и потерял 108 тысяч

Вахтовик из Башкирии лишился крупной суммы из-за коварства официантки кафе

58-летний вахтовик из Башкирии потерял 108 тысяч рублей после ужина в кафе.

Наши коллеги из «КП-Югра» сообщают, что в неприятную историю попал нетрезвый мужчина из Башкирии, который не смог самостоятельно заплатить за ужин в кафе. Вахтовик отдал смартфон официантке, чтобы она сама перевела нужную сумму на счет заведения. Девушка отошла от клиента, совершила некие действия и отдала телефон посетителю.

Возвращаясь из кафе в такси, мужчина открыл приложение банка и обнаружил, что с его счета пропали 108 тысяч рублей. Вахтовик попытался разобраться во всем сам и вернулся в кафе, но деньги ему так и не вернули. После этого житель Башкирии решил обратиться в полицию.

Вскоре стражи порядка задержали официантку. Девушка решила признаться, что действительно перевела себе чужие деньги, когда оплачивала счет за ужин. По факту кражи возбудили уголовное дело.