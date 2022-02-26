В Башкирии гаишники поймали молодого «суетолога» из Инстаграма

Машину молодого человека увезли на штрафстоянку

В Салавате сотрудники ГИБДД увезли на штрафстоянку машину молодого человека, который выкладывал в сеть неоднозначные видеоролики.

О необычном случае рассказали в отделе пропаганды ГИБДД республики. Автоинспекторы рассказали, что увидели в соцсетях ролики, в которых молодые ребята рассекают по Салавату с нарушением ПДД. Даже при беглом осмотре можно заметить, что стекла автомобиля затонированы с нарушениями, а саму машину «украшает» символика несуществующего комитета. Еще в одном ролике молодые люди танцуют, забравшись на автомобиль «суетолога».

Вскоре инспекторы нашли машину и ее владельца, которого гаишники назвали «организатором флешмоба». 26 февраля автомобиль увезли на штрафстоянку, а его хозяина доставили в камеру административных задержанных.

Суетологами иронично называют водителей, которые «наводят суету» на дорогах общего пользования. Например, превышают скорость, не используют указатели поворота или игнорируют сигналы светофора.