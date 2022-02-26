В Уфе на мосту через реку Белую вновь включили светофор

Самый старый мост через Белую закроют на ремонт уже 1 марта

В Уфе включили реверсивный светофор на мосту через реку Белую 1991 года постройки.

Уже скоро должен начаться ремонт моста через реку Белую в створе улицы Воровского. Из-за работ проезд по нему будет закрыт. Чтобы разгрузить движение, власти города и республики приняли решение выделить для выезда из города одну из полос моста 1991 года постройки.

Таким образом, сейчас въехать в Уфу со стороны аэропорта можно по будет по пяти или четырем полосам. Мост 2021 года постройки будет работать только на выезд. В моменты загрузки для водителей будут открывать крайнюю полосу моста, который обычно используют на въезд. Такая же схема проезда действовала и до постройки нового моста.

Новый светофор начал работу уже в субботу, 26 февраля, а старый мост закроют 1 марта. После ремонта количество полос на въезд и выезд в Уфу и из Уфы увеличится до 11.