В каждом пятом домохозяйстве Башкирии нет централизованного водоснабжения

Централизованное водоснабжение есть не во всех домовладениях Башкирии Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Башстате объяснили, что доступ к центральному водопроводу есть только у 77,7% домовладений республики.

В 2020 году статистическое ведомство собирало информацию о состоянии водоснабжения населения Башкирии. Сотрудники ведомства проводили опросы, которые показали основные показатели, связанные со снабжением водой жителей Башкирии. И вот что выяснилось.

Оказалось, что к централизованному водоснабжению подключены 77,3% домохозяйств (лица, которые проживают вместе и обеспечивают себя продуктами и другими средствами - Ред) Башкирии. 5,6% используют артезианские скважины, 11,3% - колодцы, а еще у 5,8% водопровод и вовсе отсутствуют – он находится вне дома.

Разумеется, что в городах централизованный водопровод куда доступнее – тут он есть в 91,8% домовладений. В сельской местности таким похвастаться могут лишь 50,7% опрошенных.

Представители половины домовладений заявили, что оценивают качество воды в их домах как «удовлетворительное». 36,9% - как «хорошее». 12,1% = как «плохое». Среди типичных проблем опрос выявил «слабый напор», «перебои» и «протечки».