В Башкирии мужчина погиб под колесами «Калины»

Житель Иглинского района Башкирии погиб в ДТП на трассе М-5

В Башкирии 46-летний мужчина погиб, попав под колеса «Лады Калина».

По данным ГИБДД республики, смертельное ДТП произошло вечером в минувшую пятницу, 25 февраля на 1505 километре трассы М-5 в Иглинском районе. По предварительной информации 46-летний житель местный житель двигался по обочине трассы по ходу движения автомобилей. По неизвестным пока причинам гражданина сбил 47-летний уфимец, который управлял отечественной легковушкой. К сожалению, пешеход погиб прямо на месте ДТП. Сейчас автоинспекторы выясняют, из-за чего именно произошло трагической происшествие на ночной трассе.

Также автоинспекторы поделились информацией об итогах проведенных в ночь с 25 на 26 февраля профилактических рейдах. Так, стражи порядка выявили около 2 800 нарушений и задержали 49 нетрезвых водителей.