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Общество26 февраля 2022 7:18

Хабиров обсудил с иностранцами планы развития геопарка рядом с шиханом Торатау

В Уфу приехали специалисты из Ирландии и Испании
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Хабиров обсудил с представителями ЮНЕСКО планы по развитию геопарков Башкирии

Хабиров обсудил с представителями ЮНЕСКО планы по развитию геопарков Башкирии

Радий Хабиров обсудил с представителями ЮНЕСКО планы по созданию геопарка Торатау.

Геопарк – специальная зона, в которой можно своими глазами увидеть, как развивалась природа. Это своеобразный музей под открытым небом, а все экспонаты никто не ограждает. Разумеется, территорию геопарков облагораживают, чтобы привлекать туда туристов. На территориях геопарков, в отличии от заповедников, разрешают заниматься бизнесом. Геопарк Торатау в Башкирии был создан в конце 2018 года – он находится на территории Стерлитмакского, Ишимбайского, Мелеузовского и Гафурийского районов.

Накануне Радий Хабиров встретился с представителями ЮНЕСКО из Испании и Ирландии чтобы обсудить планы по развитию геопарка Торатау. Он рассказал, что уже в этом году на одноименном шихане появится лестница для туристов – теперь на знаменитую вершину не придется карабкаться.

Также Хабиров заявил, что республика будет развивать еще один геопарк – Янган-тау. Здесь появится музей, парки и лаборатории Евразийского научно-образовательного центра.