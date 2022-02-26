В Уфе из-за чествования олимпийцев перекроют центр города

27 февраля в Уфе частично перекроют движение в центре города из-за чествования олимпийцев.

Спортсмены из Башкирии на прошедших играх в Пекине завоевали четыре бронзовые медали. Сразу три олимпийские награды заслужил биатлонист Эдуард Латыпов, а еще одну медаль в соревнованиях по шорт-треку завоевал Семен Елистратов.

В это воскресенье, 27 февраля, в Уфе пройдет чествования спортсменов. В мэрии Уфы рассказали, что мероприятия пройдут с 12 до 12.40 в историческом центре города. Из-за этого будут перекрыты улицы Ленина (от Революционной до Пушкина), Пушкина (от Ленина до Советской) и Советская (от Пушкина до Тукаева).

Мэрия просит водителей заранее планировать маршрут и уже традиционно извиняется за предоставленные неудобства.