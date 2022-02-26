В Башкирии проходят профилактические проверки ГИБДДД

В ГИБДД Башкирии сообщили о грядущих рейдах на дорогах.

Профилактические проверки автоинспекторов в Башкирии стали уже обязательной составляющей каждого выходного или праздничного дня. В дни, когда все отдыхают, автоинспекторы, наоборот, усиливают работу и выходят на дороги с проверками.

Обычно проверки проходят в рамках какой-то спецоперации. Например, «Должник», когда сотрудники ГИБДД проверяют водителей на наличие неоплаченных штрафов или иных задолженностей. На этот раз все немного по-другому.

В отделе пропаганды ГИБДД республики сообщили, что на этот раз профилактические проверки направлены на укрепление дисциплины водителей и недопущение грубых нарушений ПДД. Из-за проверок гаишников на дорогах республики возможны небольшие уплотнения потока машин – водителей просят быть внимательными.