Экс-чиновница мэрии Нефтекамска отделалась штрафом за ущерб бюджету в 1,7 млн рублей

За мэрией города признано право на удовлетворение гражданского иска по возмещению ущерба бюджету

Нефтекамский городской суд оштрафовал бывшую начальницу управления образования местной администрации за ущерб бюджету в 1,7 млн рублей. Об этом 25 февраля сообщил региональный СК.

Бывшую чиновницу судили по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, растрате чужого имущества и служебном пологе.

С 2015 по 2018 год женщина, будучи председателем комиссии по определению эффективности, незаконно начисляла подчиненным сотрудникам и руководителям образовательных учреждений повышенные премии. Затем последние по ее требованию возвращали часть денег под предлогом того, что они будут тратиться на подарки коллегам, поздравления сотрудников с днем рождения и организацию праздничных мероприятий.

– В действительности, значительную часть денежных средств чиновник расходовала на личные цели и распоряжалась сформировавшимся фондом по своему усмотрению. Таким образом были незаконно начислены премии на общую сумму почти на 1,5 млн рублей, – передали в СК РБ.

Кроме того, в ноябре 2015 года бывшая чиновница устроила водителя городской администрации на должность рабочего по ремонту и обслуживанию здания. При этом она знала, что сотрудник не будет выполнять свои трудовые обязанности, поскольку постоянно находится в разъездах. Тем не менее в период с ноября 2015 по июнь 2017 года ему выплатили зарплату – более 150 тыс. рублей.

В результате преступных действий подсудимой бюджету администрации Нефтекамска был причинен материальный ущерб в общей сумме почти 1,7 млн рублей.

Экс-чиновница не признала вину в преступлениях. Суд оштрафовал ее на 200 тыс. рублей. За мэрией города признано право на удовлетворение гражданского иска по возмещению ущерба бюджету.

Прокуратура тем временем назвала приговор чрезмерно мягким и намерена его обжаловать.