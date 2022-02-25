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Общество25 февраля 2022 14:30

Экс-чиновница мэрии Нефтекамска отделалась штрафом за ущерб бюджету в 1,7 млн рублей

Прокуратура назвала приговор мягким и собирается его обжаловать
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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За мэрией города признано право на удовлетворение гражданского иска по возмещению ущерба бюджету

За мэрией города признано право на удовлетворение гражданского иска по возмещению ущерба бюджету

Нефтекамский городской суд оштрафовал бывшую начальницу управления образования местной администрации за ущерб бюджету в 1,7 млн рублей. Об этом 25 февраля сообщил региональный СК.

Бывшую чиновницу судили по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, растрате чужого имущества и служебном пологе.

С 2015 по 2018 год женщина, будучи председателем комиссии по определению эффективности, незаконно начисляла подчиненным сотрудникам и руководителям образовательных учреждений повышенные премии. Затем последние по ее требованию возвращали часть денег под предлогом того, что они будут тратиться на подарки коллегам, поздравления сотрудников с днем рождения и организацию праздничных мероприятий.

– В действительности, значительную часть денежных средств чиновник расходовала на личные цели и распоряжалась сформировавшимся фондом по своему усмотрению. Таким образом были незаконно начислены премии на общую сумму почти на 1,5 млн рублей, – передали в СК РБ.

Кроме того, в ноябре 2015 года бывшая чиновница устроила водителя городской администрации на должность рабочего по ремонту и обслуживанию здания. При этом она знала, что сотрудник не будет выполнять свои трудовые обязанности, поскольку постоянно находится в разъездах. Тем не менее в период с ноября 2015 по июнь 2017 года ему выплатили зарплату – более 150 тыс. рублей.

В результате преступных действий подсудимой бюджету администрации Нефтекамска был причинен материальный ущерб в общей сумме почти 1,7 млн рублей.

Экс-чиновница не признала вину в преступлениях. Суд оштрафовал ее на 200 тыс. рублей. За мэрией города признано право на удовлетворение гражданского иска по возмещению ущерба бюджету.

Прокуратура тем временем назвала приговор чрезмерно мягким и намерена его обжаловать.