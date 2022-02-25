26 февраля на выезд из Уфы по Бельскому мосту будет открыта новая полоса

фото: ufacity.info

Завтра, 26 февраля, на выезд из Уфы по мосту через реку Белую 1991 года постройки «в тестовом режиме» будет открыта еще одна полоса. Об этом сообщили в мэрии.

– Для этого будет включен реверсивный светофор и установлены ограждающие блоки. Кроме того, здесь появится информационный стенд с объявлением о начале ремонта арочного моста, который будет закрыт 1 марта, – передали в администрации.

Напомним, арочный мост будет закрыт на реконструкцию до 2024 года. В связи с этим по мосту-вставке сейчас действуют четыре суженные полосы в сторону аэропорта, а по мосту 1991 года в дополнение к новой откроют еще и реверсивную полосу, которая по мере нагрузки будет работать по одному из направлений. Всего для машин будет доступно 10 транспортных потоков: четыре на выезд из города, пять на въезд и один реверсивный.