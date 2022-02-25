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Общество25 февраля 2022 15:17

На выходных в Башкирии ожидается похолодание до -20°

Температура воздуха будет падать по ночам. Днем она будет стремиться к «плюсовым» ометкам
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Существенных осадков в Башкирии на выходных не ожидается

Существенных осадков в Башкирии на выходных не ожидается

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Температура воздуха в Башкирии на выходных может упасть до -20°. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

Похолодание прогнозируется этой ночью, 26 февраля. Столбики термометров покажут -8,-13° (местами подморозит до -15,-20°). После восхода солнца воздух прогреется до +2,-3°. В республике обойдется без существенных осадков. Ветер будет юго-восточный, умеренный.

В воскресенье, 27 февраля, местами по региону пройдет мокрый снег. Ветер будет дуть с прежнего направления. Температура воздуха ночью составит -3,-8° (при прояснениях -10,-15°), днем +2,-3°.