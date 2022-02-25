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Общество25 февраля 2022 11:44

Хабиров похвастался снижением жалоб от родителей на качество школьного питания

По словам главы Башкирии, 82% мяса, которое сейчас поставляется в образовательные учреждения, - местного производства
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о снижении жалоб родителей на качество школьного питания. Об этом он сказал 25 февраля во время визита в Центр детского и диетического питания в Уфе.

– Мы создали целую инфраструктуру школьного питания – систему проверки продуктов и единое меню, выстроили коммуникации с родителями и детьми, – отметил руководитель региона. – Буквально год-два назад был период, когда к нам поступало много обращений от родителей. Сейчас количество жалоб на качество питания – значительно меньше.

По словам Хабирова, большинство продуктов, которые поступают в детсады и школы Башкирии – местного производства. Он рассказал, что когда только стал главой республики, 90% мяса предоставляли из-за пределов региона. «Сейчас 82% – это башкирской мясо. – сказал Хабиров. – Оно качественное и безопасное».