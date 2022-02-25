В Башкирии впервые с середины февраля подтверждено менее 4 тыс. новых случаев COVID-19

Прямо сейчас коронавирусом в Башкирии болеют более 40 тыс. человек

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 3 977 человек. Впервые с 15 февраля в республике зарегистрировано менее 4 тыс. новых заболевших. С начала пандемии в регионе зарегистрировано более 211,2 тыс. случаев инфицирования. Об этом 25 февраля сообщил местный Минздрав.

От COVID-19 в Башкирии скончался еще 21 пациент. Всего жертвами инфекции стали 5 152 человека.

Переболели коронавирусом почти 163,3 тыс. граждан республики, 3 718 из них выписались по выздоровлению в течение минувших 24 часов.

Прямо сейчас носителями инфекции числятся более 42,7 тыс. человек. 320 пациентов лежат в больнице, 42 находятся в тяжелом состоянии.