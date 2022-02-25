В Уфе эвакуировали 500 посетителей ТЦ «Мега» из-за задымившегося пауэрбанка

фото: Google Maps

Сегодня, 25 февраля, в Уфе эвакуировали около 500 посетителей торгового центра «Мега» из-за расплавившегося пауэрбанка. Об этом 25 февраля сообщило башкирское МЧС.

Тревожный вызов спасателям поступил в 14:45. В подсобном помещении на первом этаже ТЦ оплавился корпус портативного зарядного устройство, из-за чего произошло задымление, на которое отреагировала пожарная сигнализация.

фото: МЧС РБ

Возгорание было ликвидировано подручными средствами до прибытия пожарных. Погибших и пострадавших нет.