Нацбанк за 2021 год выявил в Башкирии 15 организаций с признаками нелегальной деятельности

В список организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности вошли 14 черных кредиторов и одна пирамида

Национальный банк за 2021 год выявил в Башкирии 15 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности: 14 черных кредиторов (ломбарды и микрофинансовые компании) и одна пирамида. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба регионального отделения.

Интересы клиентов нелегальных кредиторов не защищены законом. Например, комиссионные магазины под вывеской ломбардов принимают от граждан имущество с правом выкупа, однако в любой момент могут продать заложенные ценности.

– Организация с признаками финансовой пирамиды – ООО «Кристалл» – фактически комиссионный магазин, руководители которого для увеличения прибыли повесили на дверь табличку «Ломбард», а также принимали вклады населения, обещая высокий процент», – рассказал замначальника отдела безопасности Отделения–Национального банка по Башкирии Наиль Габидуллин.

На данный момент в перечне компаний с признаками нелегальной деятельности входят 30 компаний из Башкирии. Всего по России их более 4 тыс. С «черным списком» можно ознакомиться на сайте Нацбанка.