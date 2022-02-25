Статистики назвали продукты, подорожавшие в Башкирии за неделю

Самым подорожавшим продовольственным товаром оказались сосиски Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Башстат назвал продукты, подорожавшие в Башкирии за неделю. Аналитики сравнили цены за 11 и 18 февраля.

Самым подорожавшим продовольственным товаром оказались сосиски. Килограмм сейчас в среднем обходится в 380 рублей – недельный рост цены составил 4,2%. В стоимости также выросли свежие помидоры (165 руб., +3,8%), морковь (41 руб., +3,3%), вермишель (почти 80 руб., +3%), бананы (почти 84 руб., +2,5%) и мясные консервы для детского питания (891 руб., +2,2%).

Из подешевевших продуктов можно выделить разве что мороженую неразделанную рыбу (169 руб., -2,1%) и пшено (51 руб., -2,2%).