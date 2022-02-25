Четверых уфимцев будут судить за похищение человека и вымогательство

фото: СК РБ

В Уфе за похищение человека и вымогательство будут судить четверых местных жителей. Об этом 25 февраля сообщил Следственный комитет Башкирии.

В феврале прошлого года один из обвиняемых выманил потерпевшего из дома, после чего при помощи троих сообщников насильно посадил его в автомобиль. Там мужчину избили и, угрожая расправой, стали требовать у него 200 тыс. рублей.

– Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший занял у двоих знакомых 7 тыс. рублей, которые передал вымогателям, после чего последние отпустили его, потребовав в начале марта передать им всю требуемую сумму. После этого потерпевший обратился в правоохранительные органы, – передали в СК РБ.

Полицейские задержали двоих обвиняемых при передаче денег. Двое другие участников группировки пытались скрыться, но впоследствии тоже были задержаны. Все они отрицают вину в преступлениях. Уголовное дело против них направлено в суд. Фигуранты ожидают процесса, находясь под арестом.