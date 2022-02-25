Три человека госпитализированы после ДТП с загоревшейся машиной в Башкирии

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Сегодня, 25 февраля, в Туймазинском районе Башкирии после ДТП с тремя автомобилями госпитализировали троих человек. Одна из машин после столкновения загорелась. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Авария случилась на выезде из села Субханкулово. Там ударились Nissan Qashqai, Ford Fiesta и ZAZ Chance. Последняя от полученных повреждений загорелась. Ее потушили пожарные.

Госпитализация потребовалась водителю ZAZ, а также двум человекам, находившимся в салоне Ford.