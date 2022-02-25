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Происшествия25 февраля 2022 5:32

Три человека госпитализированы после ДТП с загоревшейся машиной в Башкирии

На выезде из Субханкулово столкнулись Nissan Qashqai, Ford Fiesta и ZAZ Chance
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Госкомитет РБ по ЧС

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Сегодня, 25 февраля, в Туймазинском районе Башкирии после ДТП с тремя автомобилями госпитализировали троих человек. Одна из машин после столкновения загорелась. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Авария случилась на выезде из села Субханкулово. Там ударились Nissan Qashqai, Ford Fiesta и ZAZ Chance. Последняя от полученных повреждений загорелась. Ее потушили пожарные.

Госпитализация потребовалась водителю ZAZ, а также двум человекам, находившимся в салоне Ford.