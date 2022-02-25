Лабораторию в аэропорту Уфы закрыли за фальсификацию тестов на COVID-19

фото: Роспотребнадзор Башкирии

Компания «Полимед», проводящая лабораторные тестирования на COVID-19 в аэропорту Уфы, выдавала людям отрицательный результат на инфекцию при ее обнаружении. Фирму оштрафовали на 200 тыс. рублей, а ее деятельность на территории авиаузла была приостановлена. Об этом 25 февраля сообщил региональный Роспотребнадзор.

Как пояснили в ведомстве, лаборатория ФастТест («Полимед») направила им на исследование положительные пробы на коронавирус для сиквенирования – определение штамма инфекции. Сотрудники Роспотреба выявили в присланных анализах омикрон-версию COVID-19.

– Выявленные случаи носительства штамма «омикрон» на территории республики были практически одни из первых, поэтому Управлением было оказано особое внимание. – передал Роспотреб. – Наши сотрудники связались по телефону с женщиной, пробы который показали «омикрон». Женщина была глубоко удивлена, так как получила от «Полимеда» отрицательный результат теста и смогла подтвердить свои слова копией документа.

После этого Роспотреб провел эпидемиологическое исследование и выяснил, что «Полимед» дважды направлял протоколы лабораторного исследования с отрицательным результатом при обнаружении возбудителя инфекции. Компания также нарушила условия отбора проб, сроки доставки биоматериала и правила обращения с медицинскими отходами.

В ведомстве отметили, что выявленные нарушения создают угрозы распространения коронавируса в республике и за ее пределами, так как прибывшие граждане по прилете из-за границы сдавали тест в аэропорту, получали отрицательный результат и не соблюдали самоизоляцию.

Роспотреб составил против «Полимеда» административные протоколы и направил их в Уфимский районный суд. Он признал компанию виновной, назначил штраф в 200 тыс. рублей и приостановил ее деятельность.