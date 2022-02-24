Уфа
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 февраля 2022 19:58

В центре Уфы из-за пожара в квартире погибла женщина

Трагедия случилась в Октябрьском районе
Захар ЯКОВЛЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Вечером 24 февраля в квартире в Октябрьском районе Уфы произошел пожар, который унес жизнь женщины. Подробности трагедии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП случилось в доме на улице 50 лет СССР. Пожар произошел на кухне в квартире на шестом этаже. На месте происшествия работали специалисты экстренных служб. Им удалось обнаружить очаг и ликвидировать горение.

Из многоквартирного дома было эвакуировано 26 человек, среди них – пять детей. К несчастью, в квартире была найдена мертвой женщина.

В настоящее время специалисты уточняют все детали случившегося.