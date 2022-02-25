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Общество25 февраля 2022 3:30

Прямой авиарейс из Уфы в Ташкент планируется открыть в 2022 году

В ближайшее время состоится его согласование
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прямой авиационный рейс из Уфы в Ташкент планируется запустить уже в текущем 2022 году. Данная инициатива обсуждалась на прошедшей вчера, 24 февраля, рабочей встрече главы Башкирии Радия Хабирова с Чрезвычайным и Полномочным послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым.

На мероприятии стороны обсудили перспективы укрепления сотрудничества в различных сферах. Предметом обсуждения, например, предстоящий в мае этого года визит официальной делегации Башкирии в Узбекистан. Республика представит свой инвестиционный потенциал, также планируется подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.

Помимо прочего, Хабиров и Асадов условились создать площадку для встреч предпринимателей два республик. Также на ближайшее время было запланировано согласование с Росавиацией открытия в текущем году прямого авиарейса из Уфы в Ташкент.