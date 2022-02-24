Музейный комплекс «Шульган-Таш» планируют открыть летом 2022 года

Фото: vk.com/radiyhabirov

Музейный комплекс «Шульган-Таш» власти Башкирии планируют открыть летом 2022 года. Об этом сегодня на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, здание комплекса уже построено, и сейчас воссоздается внутреннее убранство пещеры. Главными экспонатами станут точные копии рисунков, которые находятся в одном из залом самой Шульган-Таш.

Площадь объекта составит более четырех тысяч квадратных метров, при том целую четверть займет сама экспозиция.

– Будет магазин сувениров, планируем кафе. Предусмотрели и конференц-зал на 144 места для научных конференций, симпозиумов и даже обычных уроков. Хотим открыть и кружки для детей, – рассказал Хабиров.

Глава Башкирии также рассказал, что вместе с комплексом в республике появится Всероссийский центр изучения наскальной живописи.