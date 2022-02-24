В Белорецке из-за устранения утечки без тепла и горячей воды остались 176 многоквартирных домов

фото: vk.com // Андрей Иванюта

Сегодня, 24 февраля, в башкирском городе Белорецке проводились плановые работы по устранению утечки на магистральной теплотрассе возле школы №20. Из-за этого 176 многоквартирных домов и 14 социальных объектов остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

По словам чиновника, утечка была обнаружена еще пять дней назад, однако необходимости экстренного вмешательства не было. Местные власти «решили дать людям провести праздник [23 февраля] и ждать максимального повышения температуры воздуха».

– Сегодня в Белорецке минус 2 градуса. За эти дни подготовили место утечки для ремонта, – пояснил Иванюта.

Сами ремонтные работы уже окончены. Теперь жителям необходимо дождаться, пока систему заполнят теплоносителем, и он прогреется. По предварительным данным, горячая вода и тепло в домах появится поздно вечером.