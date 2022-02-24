Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 февраля 2022 13:00

В Белорецке из-за устранения утечки без тепла и горячей воды остались 176 многоквартирных домов

Отопление будет восстановлено только поздним вечером
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото: vk.com // Андрей Иванюта

фото: vk.com // Андрей Иванюта

Сегодня, 24 февраля, в башкирском городе Белорецке проводились плановые работы по устранению утечки на магистральной теплотрассе возле школы №20. Из-за этого 176 многоквартирных домов и 14 социальных объектов остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

По словам чиновника, утечка была обнаружена еще пять дней назад, однако необходимости экстренного вмешательства не было. Местные власти «решили дать людям провести праздник [23 февраля] и ждать максимального повышения температуры воздуха».

– Сегодня в Белорецке минус 2 градуса. За эти дни подготовили место утечки для ремонта, – пояснил Иванюта.

Сами ремонтные работы уже окончены. Теперь жителям необходимо дождаться, пока систему заполнят теплоносителем, и он прогреется. По предварительным данным, горячая вода и тепло в домах появится поздно вечером.