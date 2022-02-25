На заправке в Абакане житель Башкирии закрыл собой легковушку, чтобы ее не повредила фура

фото: ГИБДД Хакасии

На заправке в столице Хакасии Абакане житель Башкирии закрыл собой свою «Ладу Веста», чтобы ее не повредила проезжающая мимо фура. В итоге мужчину буквально вдавило в собственный автомобиль. Водитель грузовика ничего не заметил и поехал дальше. Подробности и видео инцидента предоставили коллеги из «КП-Красноярск».

Случай произошел 23 февраля. На кадрах записи видно, как две машины – «Лада» и фура Volvo – заправляются возле колонок. Затем большегруз начинает выезжать оттуда прямо впритык с легковушкой. Владелец последний встает между своей машиной и грузовиком, постукивая по его прицепу в надежде привлечь внимание, – в итоге мужчину с силой вжимает в автомобиль и протаскивает так два метра.

Как передали в местной ГИБДД, 45-летний житель Башкирии отделался ушибом тазобедренного сустава. Сейчас по факту ДТП ведется расследование.