В 2022 году в Башкирии обновят дорогу к Павловскому водохранилищу

В Башкирии в 2022 году будут ремонтировать два участка дороги Благовещенск-Павловка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Башкирии отремонтируют дорогу к Павловскому водохранилищу. Об этом 24 февраля сообщило региональное министерство транспорта.

Как пояснили в ведомстве, работы будут проводиться на двух участках трассы Благовещенск-Павловка протяженностью около пяти километров.

– Этот маршрут очень популярен у жителей и гостей региона, так как ведет к Павловскому водохранилищу, на котором расположено множество баз отдыха, санаториев, детских оздоровительных лагерей, – отметили в Минтрансе.

В ведомстве добавили, что в предстоящий строительный сезон в порядок будут приведены более 40 километров региональных и межмуниципальных дорог, которые ведут к природным достопримечательностям. На эти цели предусмотрено более 620 млн рублей. Всего за 2022 года в республике обновится 255 километров трасс и магистралей.