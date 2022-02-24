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Общество24 февраля 2022 16:05

В 2022 году в Башкирии обновят дорогу к Павловскому водохранилищу

Ремонтировать будут два участка. Их общая протяженность составляет пять километров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии в 2022 году будут ремонтировать два участка дороги Благовещенск-Павловка

В Башкирии в 2022 году будут ремонтировать два участка дороги Благовещенск-Павловка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Башкирии отремонтируют дорогу к Павловскому водохранилищу. Об этом 24 февраля сообщило региональное министерство транспорта.

Как пояснили в ведомстве, работы будут проводиться на двух участках трассы Благовещенск-Павловка протяженностью около пяти километров.

– Этот маршрут очень популярен у жителей и гостей региона, так как ведет к Павловскому водохранилищу, на котором расположено множество баз отдыха, санаториев, детских оздоровительных лагерей, – отметили в Минтрансе.

В ведомстве добавили, что в предстоящий строительный сезон в порядок будут приведены более 40 километров региональных и межмуниципальных дорог, которые ведут к природным достопримечательностям. На эти цели предусмотрено более 620 млн рублей. Всего за 2022 года в республике обновится 255 километров трасс и магистралей.