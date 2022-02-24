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Завтра, 25 февраля, в Уфе появится новый автобусный маршрут – №17с. Машины этого рейса в первые три тестовые недели будут курсировать между микрорайоном Зеленая роща и центром города. Об этом сообщил госперевозчик «Башавтотранс».

– Запланировано выполнение 72 рейсов в течение дня, режим работы с 7:10 […] до 21:35, интервал движения в час «пик» составит 20 минут, в межпиковое время 30 минут. Информация о движении маршрута для пассажиров будет представлена на «Умных остановках» и в мобильном приложении «Умный транспорт», – передал «БАТ».

Согласно схеме движения маршрута, отправной точкой автобусов станет остановка «Белореченский микрорайон», конечной – ТК «Центральной». Транспорт будет проезжать через остановки «Президент-отель», «Юридический институт», «Молодежная аллея», «улица Рабкоров», «Институт профзаболеваний», «РДКБ», «УКРТиБ», «микрорайон Новиковка», «санаторий «Зеленая роща», «улица Сагита Агиша», «микрорайон Молодежный», «улица Владивостокская», «Уфаархпроект», «улица Айская», «улица 8-го Марта», «БГАУ» и «Дом печати».