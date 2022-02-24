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Здоровье24 февраля 2022 14:30

В Башкирии прямо сейчас коронавирусом болеют 42,5 тыс. человек

За сутки инфекцию выявили у 4195 жителей, выздоровели при этом только 1035
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Только 311 человек из числа носителей COVID-19 находятся на госпитализации

Только 311 человек из числа носителей COVID-19 находятся на госпитализации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии по состоянию на 24 февраля коронавирусом болеют 42 512 человек. 311 пациентов находятся на госпитализации, состояние 37 из них оценивается как тяжелое. К аппаратам искусственной вентиляции легких никто не подключен. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Прирост зараженных за сутки на территории республики составил 4 195 человек. С начала пандемии было зарегистрировано более 207,2 тыс. случаев инфицирования.

Скончались от COVID-19 еще 18 пациентов. Всего жертвами инфекции в Башкирии стали 5 131 человек.

Переболели коронавирусом свыше 159,5 тыс. жителей, 1 035 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Полностью завершили вакцинацию в республике 2,3 млн человек (для планового показателя по коллективному иммунитету нужно не менее 2,48 млн).