В Башкирии прямо сейчас коронавирусом болеют 42,5 тыс. человек

Только 311 человек из числа носителей COVID-19 находятся на госпитализации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии по состоянию на 24 февраля коронавирусом болеют 42 512 человек. 311 пациентов находятся на госпитализации, состояние 37 из них оценивается как тяжелое. К аппаратам искусственной вентиляции легких никто не подключен. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Прирост зараженных за сутки на территории республики составил 4 195 человек. С начала пандемии было зарегистрировано более 207,2 тыс. случаев инфицирования.

Скончались от COVID-19 еще 18 пациентов. Всего жертвами инфекции в Башкирии стали 5 131 человек.

Переболели коронавирусом свыше 159,5 тыс. жителей, 1 035 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Полностью завершили вакцинацию в республике 2,3 млн человек (для планового показателя по коллективному иммунитету нужно не менее 2,48 млн).