Скончался депутат первого созыва башкирского парламента Рафик Гибадатов

Гибадатов был депутатом первого созыва Госсобрания-Курултая Башкирии

В Башкирии на 83-м году жизни скончался депутат первого созыва Госсобрания-Курултая и экс-министр юстиции БАССР Рафик Гибадатов. Соболезнования по поводу его смерти 24 февраля выразил спикер республиканского парламента Константин Толкачев.

– Рафик Абдулхакович внес весомый вклад в становление регионального парламентаризма. Известный правовед, многие годы он отдал юридической работе, возглавлял республиканское министерство юстиции, принимал активное участие в разработке концепции судебной реформы, являлся основателем и первым председателем Союза юристов республики. – сказал Толкачев.

Рафик Гибадатов родился в селе Аскарово Абзелиловского района. В 1962 году окончил Саратовский юридический институт. Тогда же начал работать в прокуратуре Дуванского, а затем Салаватского района. Далее занимал должности зампреда исполнительного комитета Абзелиловского совета, заведующего орготделом президиума Верховного Совета БАССР, председателя Кировского районного суда Уфы, замминистра, а после и министра юстиции БАССР.