Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 февраля 2022 9:20

Уфимец зашел в кафе и под угрозой пистолета потребовал сделать ему шаурму

Против мужчины возбудили уголовное дело о разбое
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
фото: МВД РБ

фото: МВД РБ

В Уфе местный житель зашел в кафе и, угрожая сотруднице сигнальным пистолетом, потребовал сделать ему шаурму. Об этом 24 февраля сообщило башкирское МВД.

Инцидент произошел ночью в одном из бистро по улице Менделеева. Мужчина зашел в общепит, направился к кассиру и достал предмет, похожий на пистолет, скомандовав при этом сготовить ему шаурму. Затем налетчик вышел на улицу, чтобы покурить. В это время сотрудница кафе нажала тревожную кнопку.

– Когда налетчик пришел забирать свой заказ, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, и доставлен в Отдел полиции для дальнейшего разбирательства, – передали в правоохранительном ведомстве.

Задержанным оказался 34-летний горожанин. Выяснилось, что до того как зайти в бистро, он успел совершить еще одно преступление. На улице Батырской мужчина увидел незапертую элитную иномарку. Он проник в салон и забрал из бардачка сигнальный пистолет и документы на авто. Затем злоумышленник отправился гулять по ночному городу и в какой-то момент проголодался. Тут-то ему и пригодился похищенный сигнальный пистолет.

фото: МВД РБ

фото: МВД РБ

Против дебошира возбудили уголовное дело о разбое. По факту проникновения в машину проводится проверка.