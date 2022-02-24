Уфимец зашел в кафе и под угрозой пистолета потребовал сделать ему шаурму

фото: МВД РБ

В Уфе местный житель зашел в кафе и, угрожая сотруднице сигнальным пистолетом, потребовал сделать ему шаурму. Об этом 24 февраля сообщило башкирское МВД.

Инцидент произошел ночью в одном из бистро по улице Менделеева. Мужчина зашел в общепит, направился к кассиру и достал предмет, похожий на пистолет, скомандовав при этом сготовить ему шаурму. Затем налетчик вышел на улицу, чтобы покурить. В это время сотрудница кафе нажала тревожную кнопку.

– Когда налетчик пришел забирать свой заказ, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, и доставлен в Отдел полиции для дальнейшего разбирательства, – передали в правоохранительном ведомстве.

Задержанным оказался 34-летний горожанин. Выяснилось, что до того как зайти в бистро, он успел совершить еще одно преступление. На улице Батырской мужчина увидел незапертую элитную иномарку. Он проник в салон и забрал из бардачка сигнальный пистолет и документы на авто. Затем злоумышленник отправился гулять по ночному городу и в какой-то момент проголодался. Тут-то ему и пригодился похищенный сигнальный пистолет.

фото: МВД РБ

Против дебошира возбудили уголовное дело о разбое. По факту проникновения в машину проводится проверка.