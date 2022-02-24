МЧС назвало тренировочной проверкой включение сирен по Башкирии

Сирены начали звучать в 10:30 Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сегодня, 24 февраля, в 10:30 на всей территории Башкирии прозвучали сирены. В МЧС пояснили, что это была тренировочная проверка системы оповещения населения.

Ранее плановую техническую проверку системы оповещения с 21 по 25 февраля анонсировал Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям. В аварийном ведомстве добавили, что в случае реальной чрезвычайной ситуации звуковой сигнал «Внимание всем!» будет подаваться длительностью до пяти минут.