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Общество24 февраля 2022 6:11

МЧС назвало тренировочной проверкой включение сирен по Башкирии

Система оповещения была протестирована в утреннее время
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сирены начали звучать в 10:30

Сирены начали звучать в 10:30

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сегодня, 24 февраля, в 10:30 на всей территории Башкирии прозвучали сирены. В МЧС пояснили, что это была тренировочная проверка системы оповещения населения.

Ранее плановую техническую проверку системы оповещения с 21 по 25 февраля анонсировал Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям. В аварийном ведомстве добавили, что в случае реальной чрезвычайной ситуации звуковой сигнал «Внимание всем!» будет подаваться длительностью до пяти минут.