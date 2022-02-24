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Общество24 февраля 2022 5:06

В ТЦ Уфы мужчина забрал купальник у незрячих детей

Случай попал на камеру видеонаблюдения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
фото: facebook.com // Алина Хабирова

фото: facebook.com // Алина Хабирова

В уфимском торговом центре «Ультра» посетитель забрал купальник, которые обронили незрячие дети. Инцидент произошел около 16:30 23 февраля. Об этом сообщила директор центра «Ломая барьеры» Алина Хабирова. Она опубликовала видео случившегося на своей странице в фейсбуке.

– Ну вот такой «мужской поступок» сегодня был в одном из торговых центров Уфы. – написала она. – Мужчина подобрал купальник у незрячих детей и ушёл

На кадрах с камеры наблюдения видно, как сидящий на скамейке мужчина замечает под ней пакет – по всей видимости, с купальником, – а затем подбирает его и удаляется.