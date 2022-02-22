В праздничный день в Башкирии потеплеет до +2 градусов

В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.

Завтра, 23 февраля, в Башкирии ожидается теплая погода. Днем воздух прогреется до -3, +2 градусов, а ночью ожидается -1, -6 градусов.

Также синоптики Башгидромета предупреждают о том, что выпадет небольшой мокрый снег, местами до умеренного. На юге республики осадков не ожидается. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.

Ветер будет дуть юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Такой характер погоды сохранится в течение нескольких дней.