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Общество22 февраля 2022 17:01

В праздничный день в Башкирии потеплеет до +2 градусов

Синоптики предупреждают о снежных накатах и гололедице
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
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В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.

В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.

Завтра, 23 февраля, в Башкирии ожидается теплая погода. Днем воздух прогреется до -3, +2 градусов, а ночью ожидается -1, -6 градусов.

Также синоптики Башгидромета предупреждают о том, что выпадет небольшой мокрый снег, местами до умеренного. На юге республики осадков не ожидается. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.

Ветер будет дуть юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Такой характер погоды сохранится в течение нескольких дней.