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Общество22 февраля 2022 16:13

В Уфе завтра закроют парковку возле парка Победы

Изменения связаны с Днем защитника Отечества
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
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Городские службы приносят извинения уфимцам и гостям столицы за временные неудобства.

Городские службы приносят извинения уфимцам и гостям столицы за временные неудобства.

Завтра, 23 февраля, в Уфе закроют парковку вблизи парка Победы. Об этом сообщили в отделе ГИБДД по Уфе. Изменения связаны с тем, что в парке будут проводиться мероприятия в честь Дня защитника Отечества.

Припарковаться рядом с парком нельзя будет 23 февраля с 8 утра до 12 часов дня.

Городские службы приносят извинения уфимцам и гостям столицы за временные неудобства.

В декабре прошлого года парковку уже закрывали на пять часов из-за Дня Героев Отечества. Праздник отмечается ежегодно 9 декабря.