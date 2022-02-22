В Уфе завтра закроют парковку возле парка Победы

Городские службы приносят извинения уфимцам и гостям столицы за временные неудобства.

Завтра, 23 февраля, в Уфе закроют парковку вблизи парка Победы. Об этом сообщили в отделе ГИБДД по Уфе. Изменения связаны с тем, что в парке будут проводиться мероприятия в честь Дня защитника Отечества.

Припарковаться рядом с парком нельзя будет 23 февраля с 8 утра до 12 часов дня.

Городские службы приносят извинения уфимцам и гостям столицы за временные неудобства.

В декабре прошлого года парковку уже закрывали на пять часов из-за Дня Героев Отечества. Праздник отмечается ежегодно 9 декабря.