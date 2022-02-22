Общее число случаев COVID-19 в Башкирии приближается к 200 тыс.

Прямо сейчас носителями инфекции в Башкирии числятся почти 40 тыс. человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии с начала пандемии было подтверждено более 199 тыс. случаев коронавируса. За последние сутки инфекцию диагностировали 4 302 жителям. Об этом 22 февраля сообщил региональный Минздрав.

Число умерших от COVID-19 в республике выросло до 5 094 человек. В течение прошедших 24 часов от инфекции скончались 19 пациентов.

Переболели коронавирусом 154,6 тыс. жителей, 2,7 тыс. выписались по выздоровлению за сутки.

Прямо сейчас носителями инфекции в Башкирии числятся 39 475 человек. В ковид-госпиталях лежат 285 пациентов, состояние 30 из них оценивается как тяжелое.

Полностью завершена вакцинацию у 2,3 млн жителей республики (по плану должно быть не менее 2,48 млн).