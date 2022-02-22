В Башкирии мужчина на почве ревности зарезал оппонента

Ближайшие семь с половиной лет ревнивец проведет в колонии строгого режима

В Янаульском районе Башкирии вынесли приговор жителю деревни Петровки, который на почве ревности зарезал оппонента. Об этом 22 февраля сообщила региональная прокуратура.

Как следует из материалов дела, в апреле 2021 года подсудимый вместе со знакомыми распивал алкоголь у себя дома. Во время вечеринки между ними произошел конфликт на почве ревности. Злоумышленник взял кухонный нож и ударил им противника не менее пяти раз. Последний получил колотые ранения груди и головы и скончался от кровопотери.

Обвиняемый не признал вину в преступлении. Суд приговорил его к семи с половиной годам колонии строгого режима.