Уфимец на улице избил своего знакомого, а затем 52 раза ударил его ножом

Обвиняемый признался в убийстве и раскаялся

В Уфе местный житель избил своего знакомого, а затем 52 раза ударил его ножом. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба Калининского суда.

Инцидент произошел утром 15 ноября. 20-летний обвиняемый, находясь на улице Первомайской, поссорился с приятелем и начал бить его руками и ногами по голове и туловищу.

– Далее обвиняемый направился в квартиру, где вооружился кухонным ножом после чего вернулся к знакомому и нанес своему ему не менее 52 ножевых ударов в область груди и живота. От обильной кровопотери потерпевший скончался на месте преступления, – передали в суде.

Против молодого мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве. В ближайшее время он предстанет перед судом. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.