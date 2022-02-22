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Происшествия22 февраля 2022 6:33

В Уфе домашний тиран облил кипятком сына, избил дочь и ранил ножом жену

Против мужчины возбудили два уголовных дела
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчина стал фигурантом уголовных дел о неисполнении родительских обязанностей, причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством

Мужчина стал фигурантом уголовных дел о неисполнении родительских обязанностей, причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством

В Уфе местный житель облил кипятком сына, избил дочь и ранил ножом жену. Против домашнего тирана возбудили два уголовных дела: первое о неисполнении родительских обязанностей, второе о причинении легкого вреда здоровью и угрозе убийством. Об этом 22 февраля сообщила региональная прокуратура.

Как передало надзорное ведомство, безработный мужчина злоупотреблял спиртным и терроризировал собственную семью. В январе текущего года он из чайника плеснул на ногу 9-летнего сына кипяток – тот получил ожог нижней конечности. Кроме того, он избил 14-летнюю дочь, а также угрожал убийством жене и ранил ее ножом в ногу.

После проверки прокуратура также направила представление в адрес директора школы, где учились пострадавшие дети. Ведомство держит на контроле расследование уголовных дел.