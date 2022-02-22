В Башкирии пропала 15-летняя девушка. Мы выяснили, что с ней произошло

К счастью, девушку нашли живой и здоровой

В Салавате прекращены поиски 15-летней Сабины А.. которую разыскивали почти сутки. Как рассказала перепуганная мама девушки, ее дочь вышла накануне днем на прогулку, но обратно домой так и не вернулась. Телефон подростка также молчал. Родители Сабины начали поиски дочери, и, к счастью, все обошлось.

Как рассказала в беседе с «Комсомолкой» мама девушки, Сабина уже нашлась живой и невредимой.

- Видимо, всему виной переходный возраст. У нас произошла небольшая ссора, после чего Сабина спряталась у дальних родственников и запретила им говорить, что она у них, угрожая, что снова сбежит, и ее никто не найдет. Сейчас дочь уже дома, надеюсь, она нас поймет и больше не будет так поступать, - рассказала мама девушки.