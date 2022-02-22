В Башкирии за прошлый год собрали 393 млрд рублей налогов

Фото: Рустем Ахунов

Накануне на оперативном совещании в правительстве Башкирии представитель Налоговой службы по региону заявил, что в 2021 году в бюджеты республики всех уровней поступило 393 млрд рублей налогов. По данным УФНС по Башкирии, собираемость по сравнению с 2020-м годом выросла на 6,3% - за прошлый год собрали на 23,18 млрд рублей больше, чем за позапрошлый.

Больше всего налогов в казну Башкирии в 2021 году поступило от физических лиц – 39,7% от всех сборов. Чуть меньше в процентном соотношении составили налоги на прибыль организаций – 36,9%. Налог на имущество организаций составил 6,3% от поступлений.

Налогов на имущество физических лиц в прошлом году собрали на сумму 5,3 млрд рублей. Это на 1,8% больше, чем за позапрошлый год.

По данным Налоговой службы, налоговые отчисления от малого и среднего бизнеса составили около 20% доходной части бюджета республики. В УФНС по Башкирии заявили, что введение налогов на профессиональный доход (их платят самозанятые) показало свою эффективность. Сейчас в республике статус самозанятых имеют 91,5 тысяча жителей.