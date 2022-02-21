Гульназ Асаевой начали угрожать судом из-за песни

Фото: asaeva_official

Накануне известная в Башкирии певица Гульназ Асаева записала кавер-версию песни башкирского исполнителя Линара Валеева «Исмэле жил» и выложила ее в свои социальные сети. Позднее артистка рассказала своим подписчикам, что с ней связались представители автора оригинальной композиции и заявили, что она нарушает авторские права и пригрозили судом. Девушка опубликовала скриншот переписки у себя на страничке в Инстаграм.

- Ты нарушаешь авторские права, понимаешь, наверное, ответственность, если наш юрист подаст в суд? Поэтому перестаньте воровать песни, это очень некрасиво! – говорится в сообщении, скриншот которого опубликовала Гульназ Асаева.

В ответ на обвинения в «краже» певица сообщила представителям автора, что она лишь сделала кавер-версию на эту песню и добавила, что нарушила бы авторские права только если бы исполняла ее на мероприятиях.

В своем посте башкирская певица и молодая мама также заявила, что была бы рада, если бы кто-то из исполнителей записал кавер-версию на какую-нибудь песню из ее репертуара.