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Общество22 февраля 2022 4:30

Сколько заплатят финским игрокам «Салавата Юлаева» за золото Олимпиады в Пекине

Хартикайнен, Маннинен и Гранлунд получат по 100 тысяч евро за победу в финале
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Хартикайнен и Маннинен здорово помогли своей команде в матче против словаков

Хартикайнен и Маннинен здорово помогли своей команде в матче против словаков

Фото: Рустем АХУНОВ

Финские игроки «Салавата Юлаева» получат по 100 тысяч евро за победу на соревнованиях по хоккею на Олимпийских играх.

Решающий матч между сборными России и Финляндии проходил утром 20 февраля. Российская команда первой вышла вперед, но позже финны сравняли счет и забили еще одну шайбу. Напряженная игра закончилась победой хоккеистов Суоми с минимальным отрывом. Таким образом, сразу три игрока «Салавата Юлаева» стали олимпийскими чемпионами 2022 – Теему Хартикайнен, Маркус Гранлунд и Сакари Маннинен. Финны добились такой награды впервые в истории.

Портал «КП-Спорт» со ссылкой на финскую газету Iltalehti сообщает, что все трое нападающих получат по 100 тысяч евро от Олимпийского комитета Финляндии.