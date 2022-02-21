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Общество21 февраля 2022 16:16

В Уфе на четыре часа закроют стоянку у парка Победы

Парковка будет недоступна утром 23 февраля
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

В Уфе 23 февраля на четыре часа будет закрыта стоянка у парка Победы. Ограничение будет действовать с 8:00 до 12:00. Об этом сообщила мэрия.

Парковка будет недоступна из-за «мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества». Администрация принесла извинения за временные неудобства.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров анонсировал «большие республиканские мероприятия» по случаю Дня защитника отечества – в том числе возложение цветов к Вечному огню в уфимском парке Победы.