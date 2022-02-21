В башкирском Благовещенске построят конноспортивный комплекс с парком за 224 млн рублей

фото: Минэкономразвития Башкирии

В башкирском городе Благовещенске до 2033 года планируется построить конноспортивный комплекс с парком отдыха за 224 млн рублей. Проект будет инвестиционным – деньги вложит компания «Аттика». Ее внесли в список резидентов территории опережающего социально-экономического развития.

Комплекс и парк будут строить на 20 гектарах. Министр экономического развития Башкирии Рустам Муратов рассчитывает, что проект «положительно повлияет на расширение возможностей по занятию спортом» и проведению досуга.

Инфраструктура комплекса будет состоять из конюшни, автоматических водилок-тренажеров, крытого манежа для круглогодичных тренировок и открытых полей. Для клиентов также будут возведены кафе и дома отдыха. Предполагается создание 45 новых рабочих мест.